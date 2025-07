Alstom : bloqué sous les 20E, rechute possible sur 18,25E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Alstom se retrouve bloqué sous les 20E (après 20,34E le 29 mai) et pourrait revenir combler le 'gap' des 18,47E du 23 juin.

Le principal support court terme reste situé vers 18,25/18,3E (23/05 et 19/06)





Valeurs associées ALSTOM 19,6150 EUR Euronext Paris -0,93%