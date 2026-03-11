 Aller au contenu principal
Alstom associé à un contrat ferroviaire d'environ 200 millions d'euros en Suède
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:43

Le spécialiste du transport ferroviaire a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Statens Järnvägar (SJ) pour l'exploitation et la maintenance de la flotte de trains Västtågen en Suède. L'opérateur public Västtrafik, chargé des transports dans l'ouest du pays, a attribué à SJ un nouveau contrat d'exploitation de la flotte.

Dans ce cadre, Alstom continuera d'assurer la maintenance du matériel roulant en tant que partenaire de SJ, pour un contrat dont la valeur est estimée à un peu moins de 200 millions d'euros. Le groupe souligne que cet accord vise à garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité du service ferroviaire pour les voyageurs de la région.

Valeurs associées

ALSTOM
24,5000 EUR Euronext Paris -1,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

