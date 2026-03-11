Alstom associé à un contrat ferroviaire d'environ 200 millions d'euros en Suède
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:43
Dans ce cadre, Alstom continuera d'assurer la maintenance du matériel roulant en tant que partenaire de SJ, pour un contrat dont la valeur est estimée à un peu moins de 200 millions d'euros. Le groupe souligne que cet accord vise à garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité du service ferroviaire pour les voyageurs de la région.
Valeurs associées
|24,5000 EUR
|Euronext Paris
|-1,21%
