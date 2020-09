Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom annonce que le prix d'acquisition de Bombardier Transport est désormais attendu jusqu'à 5,3 milliards d'euros Reuters • 16/09/2020 à 16:49









16 septembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * ÉTAPE MAJEURE FRANCHIE DANS LE PROJET D'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT PAR ALSTOM : SIGNATURE DU CONTRAT D'ACHAT ET DE VENTE SUR LA BASE DE TERMES DE PRIX RÉVISÉS * PRIX D'ACQUISITION DÉSORMAIS ATTENDU JUSQU'À 5,3MDS EUR À COMPARER AVEC LA FOURCHETTE INITIALE DE 5,8MDS EUR - 6,2MDS EUR * RÉALISATION DE L'OPÉRATION DÉSORMAIS ATTENDUE POUR LE 1ER TRIMESTRE 2021 * UNE RÉDUCTION DE 300MEUR DE LA FOURCHETTE DE PRIX A ÉTÉ CONVENUE AVEC BOMBARDIER INC ET CDPQ * ALSTOM CONFIRME SON OBJECTIF DE GÉNÉRER 400MEUR DE SYNERGIES DE COÛTS PAR AN À PARTIR DE L'ANNÉE 4 OU 5 * ALSTOM CONFIRME SON OBJECTIF DE RÉTABLIR LA MARGE DE BOMBARDIER TRANSPORT EN LIGNE AVEC LES STANDARDS À MOYEN TERME Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

