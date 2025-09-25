Alstom annonce ouvrir 150 postes à son siège social des Amériques

Alstom SA ALSO.PA :
* ALSTOM OUVRE 150 POSTES À SON SITE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
* CES PERSONNES TRAVAILLERONT AU QUÉBEC DANS L’INGÉNIERIE, L’APPROVISIONNEMENT, LES FINANCES, LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA DIGITALISATION, AINSI QUE LA GESTION DE PROJET
Texte original tinyurl.com/wymtekfb Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer