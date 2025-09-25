 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom annonce ouvrir 150 postes à son siège social des Amériques
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:25

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM OUVRE 150 POSTES À SON SITE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

* CES PERSONNES TRAVAILLERONT AU QUÉBEC DANS L’INGÉNIERIE, L’APPROVISIONNEMENT, LES FINANCES, LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA DIGITALISATION, AINSI QUE LA GESTION DE PROJET

Texte original tinyurl.com/wymtekfb Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

ALSTOM
ALSTOM
21,2900 EUR Euronext Paris -0,23%
