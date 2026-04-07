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Alstom acquiert les activités hydrogène ferroviaire de Cummins
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 09:09

Le groupe a annoncé l'acquisition des activités de Cummins dans les piles à combustible à hydrogène appliquées au ferroviaire. L'opération comprend les capacités d'ingénierie, de production et de support associées aux trains à hydrogène.

Avec cette acquisition, Alstom renforce sa stratégie en faveur de solutions ferroviaires décarbonées, notamment sur les lignes où l'électrification demeure trop onéreuse. Malgré les progrès significatifs des batteries, l'hydrogène conserve un rôle clé pour remplacer les trains diesel sur les longues distances non électrifiées.

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