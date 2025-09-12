Alstom accueille son premier service passagers à Widnes (UK)
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 16:05
John Clerk, responsable des opérations et pièces à Widnes, a salué 'un moment de fierté pour l'ensemble de l'équipe'.
Le site, ouvert en 2017, est le plus grand centre britannique de modernisation ferroviaire et a déjà mené des programmes majeurs, dont 117 MGBP pour les rames Pendolino d'Avanti West Coast et 25 MGBP pour les Class 458 de South Western Railway.
UK Railtours a effectué un don aux associations locales en contrepartie de l'accès.
Valeurs associées
|20,8600 EUR
|Euronext Paris
|-0,57%
A lire aussi
-
Un homme de 59 ans, condamné dans le passé pour viols et surveillé par la justice, a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi pour l'enlèvement et le meurtre d'Agathe Hilairet, une jeune adepte de trail dont le corps avait été retrouvé le 4 mai ... Lire la suite
-
Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite
-
La Bourse de New York marque une pause vendredi après avoir touché des sommets la veille, poussée par les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Vers 13H45 GMT, le Dow Jones reculait de 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,07%) ... Lire la suite
-
La Cour internationale de justice (CIJ) a rejeté vendredi une requête de la Guinée équatoriale dans un différend de longue date avec la France au sujet d'un hôtel particulier parisien, confisqué par les autorités françaises dans l'affaire dite des "biens mal acquis". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer