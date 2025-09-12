 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom accueille son premier service passagers à Widnes (UK)
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 16:05

(Zonebourse.com) - Alstom annonce avoir accueilli pour la première fois un service passagers dans son centre de modernisation de Widnes (Royaume-Uni), le 6 septembre 2025.Le train affrété par UK Railtours, baptisé 'The Industria Ditat', a traversé le site de 13 000 m² dans le cadre d'un parcours reliant le Hertfordshire au nord du Pays de Galles.
John Clerk, responsable des opérations et pièces à Widnes, a salué 'un moment de fierté pour l'ensemble de l'équipe'.
Le site, ouvert en 2017, est le plus grand centre britannique de modernisation ferroviaire et a déjà mené des programmes majeurs, dont 117 MGBP pour les rames Pendolino d'Avanti West Coast et 25 MGBP pour les Class 458 de South Western Railway.
UK Railtours a effectué un don aux associations locales en contrepartie de l'accès.

