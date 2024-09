Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a terminé une révision importante au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Alstom a terminé la plus grande révision de bogies appartenant à la flotte de trains la plus active du Royaume-Uni. Le groupe a ainsi révisé 1 148 bogies - une structure avec des roues qui se trouve sous la voiture du train - sur la flotte de Pendolino de classe 390 d'Avanti West Coast.



'Les 35 Pendolinos de 11 voitures ont vu leurs 22 bogies examinés et remis en état pour leur donner une nouvelle jeunesse après avoir parcouru plus de 750 000 miles, soit l'équivalent de trois voyages sur la lune' indique le groupe.



' En veillant à ce que ces trains continuent à fonctionner au mieux, nous préservons non seulement l'héritage de l'usine de Crewe en tant que centre d'excellence ferroviaire, mais nous contribuons également à un service ferroviaire plus fiable et plus efficace pour les passagers dans tout le Royaume-Uni ' a déclaré Peter Broadley, Directeur général des services pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.





