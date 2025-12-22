Alstom a signé un contrat de 393 ME avec Hellenic Train en Grèce
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 18:23
Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de maintenance associés pendant une période de 10 ans.
Onze trains sont destinés aux lignes de banlieue, tandis que les douze autres seront utilisés pour les trajets interurbains longue distance.
Les trains interurbains pourront accueillir 335 passagers, tandis que les trains de banlieue offriront 362 places assises.
" Ce nouveau contrat marque un nouveau chapitre passionnant dans l'évolution du transport ferroviaire de passagers dans le pays, axé sur le confort des voyageurs ", a déclaré Panagiota Kati, directrice générale d'Alstom Grèce.
