Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a remis un 1er train Metropolis en Inde à DMRC information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 12:44









(CercleFinance.com) - Alstom a remis avec succès le premier train Metropolis destiné à la phase IV de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), depuis son usine de fabrication située à Sricity (Andhra Pradesh).



Ces trains fabriqués à 100 % en Inde sont conçus pour atteindre une vitesse de sécurité de 95 km/h et une vitesse opérationnelle de 85 km/h, avec les fonctionnalités sans conducteur de GOA 4.



Cette commande porte sur la livraison de 52 rames, comprenant chacune six voitures. Le projet est conçu pour desservir trois lignes différentes de DMRC, deux lignes étant des extensions des lignes 7 et 8 existantes, et la nouvelle Gold Line 10 reliant Aerocity à Tughlakabad.



Olivier Loison, directeur général d'Alstom Inde, a déclaré : ' Nos rames de métro Metropolis, fabriquées localement et à la pointe de la technologie, sont appelées à jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et dans le développement de la ville. Chez Alstom, nous nous attachons à créer des solutions durables et pérennes qui résistent à l'épreuve du temps, et nous sommes honorés de contribuer à ce projet transformateur '.





Valeurs associées ALSTOM 17,68 EUR Euronext Paris +0,17%