Alstom a publié son premier rapport d'impact en Suède
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 16:13
L'entreprise compte plus de 2 000 employés, soutient plus de 3 000 emplois au total et est l'un des acteurs majeurs du pays dans la technologie ferroviaire. Alstom joue également un rôle important dans la transition vers un système de transport décarboné.
Ce rapport d'impact pour l'exercice 24/25 montre qu'Alstom crée une empreinte économique significative grâce à ses chaînes d'approvisionnement et investissements industriels, renforçant les entreprises locales et soutenant de nouveaux emplois à travers le pays indique le groupe.
Maria Signal Martebo, MD Alstom Suède " Nous ne proposons pas seulement des solutions de mobilité durable, mais nous renforcons aussi les écosystèmes locaux et stimulons l'innovation avec les universités, les startups et les partenaires industriels. " a déclaré Maria Signal-Martebo, DG d'Alstom en Suède.
Valeurs associées
|22,8400 EUR
|Euronext Paris
|+4,20%
A lire aussi
-
Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix , le géant de la vidéo à la demande par abonnement, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue ... Lire la suite
-
À l’école, les filles sont en tête de classe. Dans les études supérieures, les femmes représentent la majorité des effectifs. Et pourtant, dans le monde du travail, les femmes ont des postes et des salaires inférieurs à ceux des hommes. En France, seules quatre ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a accentué sa hausse vendredi, après la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre qui renforce les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. Vers 15H30 GMT, une ... Lire la suite
-
Ukraine : "Il faut maintenir l'effort de guerre", estime Emmanuel Macron, qui craint "l'esprit de division"
Emmanuel Macron a évoqué en début de semaine le risque "que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur la question des territoires sans qu'il y ait de garantie claire en matière de sécurité". "Nous avons besoin des États-Unis pour avoir la paix", mais "il faut maintenir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer