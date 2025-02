Alstom: a nommé un nouveau directeur général en Norvège information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé la nomination de Jörg Nikutta au poste de directeur général de la Norvège, en plus de ses responsabilités de directeur général d'Alstom au Danemark.



Jörg Nikutta aura la responsabilité globale des projets clés d'Alstom en Norvège, tels que l'équipement d'environ 380 trains avec le système ERTMS d'Alstom, la livraison des trains régionaux nordiques Coradia N05 et N06, ainsi que la modernisation de 36 rames de trains de classe 72 pour Norske Tog, en plus de l'importante activité de services et de signalisation.



Jörg Nikutta fait partie d'Alstom depuis 2017 et avant d'assumer le rôle de directeur général au Danemark, il était directeur général d'Alstom en Autriche.



Avant de rejoindre Alstom, il a occupé pendant près de 15 ans plusieurs postes de direction à la Deutsche Bahn en Allemagne.





