Alstom: a livré la première navette Innovia à Atlanta

(CercleFinance.com) - Alstom a réalisé la livraison de la première des 29 nouvelles navettes Innovia APM R à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, aux États-Unis.



Cette livraison correspond au projet d'investissement de 87 millions de dollars pour les nouvelles navette aéroportuaire automatisée.



Le groupe précise qu'il s'agit du plus important contrat de remplacement de navettes aéroportuaires d'Alstom à ce jour et de son deuxième plus grand projet de navettes aéroportuaires sur le continent américain.



Il s'agit de la troisième commande de véhicules de transport automatisé de personnes (APM) Innovia, fabriqués par Alstom aux États-Unis, ce qui porte la commande totale à 63 véhicules.



' Les nouvelles navettes Innovia R d'Alstom aideront l'aéroport à accroître sa capacité, à soutenir son expansion et à faire en sorte que les voyageurs puissent embarquer pour leur prochaine aventure ou rentrer chez eux en toute tranquillité ' a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.





