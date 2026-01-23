 Aller au contenu principal
Alstom a inauguré son nouveau centre de formation à Mátranovák
23/01/2026

Alstom a inauguré son nouveau centre de formation en soudage et montage sur son site hongrois de Mátranovák

Le centre de formation servira à former de nouveaux spécialistes et à offrir une formation continue aux employés qui travaillent déjà dans la production.

Le nouveau centre de formation joue un rôle crucial en contribuant à améliorer l'efficacité de l'usine et la satisfaction des clients, et en assurant un avenir stable et prometteur au site de Mátranovák.

" Il est important pour nous de renforcer l'afflux de professionnels bien formés sur notre site et de maintenir les connaissances de nos opérateurs les plus importants à un niveau élevé. Les châssis de bogies étant l'un des éléments les plus importants de nos trains en termes de sécurité ferroviaire, il est également de notre responsabilité d'investir dans la formation des collègues qui produisent ces pièces essentielles des trains Alstom ", a déclaré Carine Siegwalt, directrice générale du site de l'usine Alstom à Mátranovák.

Valeurs associées

ALSTOM
26,5900 EUR Euronext Paris +0,45%
