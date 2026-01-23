Alstom a inauguré son nouveau centre de formation à Mátranovák
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 11:35
Le centre de formation servira à former de nouveaux spécialistes et à offrir une formation continue aux employés qui travaillent déjà dans la production.
Le nouveau centre de formation joue un rôle crucial en contribuant à améliorer l'efficacité de l'usine et la satisfaction des clients, et en assurant un avenir stable et prometteur au site de Mátranovák.
" Il est important pour nous de renforcer l'afflux de professionnels bien formés sur notre site et de maintenir les connaissances de nos opérateurs les plus importants à un niveau élevé. Les châssis de bogies étant l'un des éléments les plus importants de nos trains en termes de sécurité ferroviaire, il est également de notre responsabilité d'investir dans la formation des collègues qui produisent ces pièces essentielles des trains Alstom ", a déclaré Carine Siegwalt, directrice générale du site de l'usine Alstom à Mátranovák.
Valeurs associées
|26,5900 EUR
|Euronext Paris
|+0,45%
A lire aussi
-
Sébastien Lecornu a surmonté sans surprise vendredi les deux motions de censure: celle du RN et celle de la gauche hors PS à 19 voix près. Le Premier ministre a défendu l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget sans vote comme une solution de "dernier recours". ... Lire la suite
-
Ils sont cinq, confinés 22 heures par jour dans le huis clos d'une cellule de 11 m2: le centre pénitentiaire de Nanterre craque, malade d'un fléau français, une surpopulation carcérale hors de contrôle dont pâtissent détenus comme surveillants. Dans cet espace ... Lire la suite
-
La motion de censure déposée par les députés du Rassemblement national (RN) concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 a été rejetée vendredi à l'Assemblée nationale, subissant le même sort qu'une précédente motion de la gauche, hors Parti ... Lire la suite
-
France Travail placera son dispositif dédié à la défense sous l’autorité d’un général, annonce Farandou
Le ministre du Travail souhaite répondre aux besoins de recrutement du secteur de la défense par la création de dizaines de milliers d’emplois. "Il n'y a rien de mieux qu'un militaire pour parler aux militaires", a souligné Jean-Pierre Farandou. Mercredi 22 janvier, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer