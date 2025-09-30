 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom a dévoilé un nouveau train régional à l'occasion de l'EXPO Ferroviaria 2025
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:39

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) et Alstom ont dévoilé aujourd'hui un nouveau train régional à l'occasion de l'ouverture de l'EXPO Ferroviaria 2025.

Les nouveaux trains régionaux rejoindront la flotte de Trenitalia et circuleront en Toscane, dans le Latium et en Ombrie.

Appartenant à la famille Coradia Stream d'Alstom, ces rames automotrices électriques sont dotées d'un plancher surbaissé pour un accès facile et sont conçues pour offrir des performances et une modularité élevées.

'Avec plus de 800 trains Coradia Stream vendus dans toute l'Europe, cette plateforme est l'une des solutions les plus répandues et les plus efficaces pour le transport régional, interrégional, transfrontalier et interurbain' indique le groupe.

' Le nouveau train régional à 200 km/h représente une étape cruciale dans la transformation et le renouvellement de la flotte que Trenitalia et le Groupe FS sont en train de réaliser ', a déclaré Gianpiero Strisciuglio, DG et directeur général de Trenitalia.

' Avec ce train de nouvelle génération, nous poursuivons notre contribution concrète à la modernisation de la mobilité régionale, en offrant aux passagers une expérience de voyage plus rapide, plus confortable et plus durable' a déclaré Michele Viale, Managing Director Alstom Italie.

Valeurs associées

ALSTOM
22,1200 EUR Euronext Paris +0,82%
