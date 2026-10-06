Alstom a conclu un accord avec Vingroup au Vietnam

information fournie par Reuters • 06.10.2026 • 08:57 •

* RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ... Lire la suite