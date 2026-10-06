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Alstom a conclu un accord avec Vingroup au Vietnam
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 08:38

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Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM ET LE GROUPE VIETNAMIEN VINGROUP ONT CONCLU UN ACCORD PORTANT SUR LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET LA FOURNITURE D’UN MAXIMUM DE 83 RAMES METROPOLIS DE CINQ VOITURES

* AINSI QUE SUR UNE LICENCE TECHNOLOGIQUE VISANT À SOUTENIR L’ASSEMBLAGE DE 117 RAMES SUPPLÉMENTAIRES AU VIETNAM POUR DES PROJETS DE MÉTRO À HANOÏ

* LES TRAINS SERONT CONÇUS ET FABRIQUÉS SUR LE SITE ALSTOM DE VALENCIENNES PETITEFORÊT, EN FRANCE

Texte original [https://tinyurl.com/36n8mnd3]

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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