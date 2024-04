Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a conclu un accord avec Knorr-Bremse information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir conclu un accord avec Knorr-Bremse pour la vente de son activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord pour un prix d'achat d'environ 630 millions d'euros.



Le périmètre cédé représentait un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros sur l'exercice 2023/24.



Cette transaction fait partie du plan d'action global qu'Alstom a annoncé le 15 novembre 2023, visant à renforcer sa position de leader dans l'industrie ferroviaire.



Alstom fournira les détails de son plan visant à maintenir une notation solide et durable de catégorie investissement et de son objectif de désendettement de 2 milliards d'euros lors des résultats annuels le 8 mai 2024.



' Cette vente témoigne du travail de nos salariés de la signalisation en Amérique du Nord, qui ont construit et fait progresser cette activité très performante au cours des dernières années ', a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur général.



Alstom continuera à servir le marché nord-américain de la signalisation sur différents segments, notamment avec les solutions CBTC (Communications Based Train Control) et ETCS (European Train Control System).





