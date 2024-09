Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: 63 millions d'euros d'investissements en Italie information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Le constructeur ferroviaire Alstom a dévoilé jeudi un plan d'investissement prévoyant une enveloppe de 63 millions d'euros devant être consacrée à l'Italie jusqu'en 2026.



Sur son site de Savigliano, dans le Piémont, le groupe français explique qu'il prévoit de construire de nouveaux édifices dédiés à l'inspection de tests sur ses trains à hydrogène et sur ses TGV Avelia Stream 300.



L'ensemble bénéficiera également de l'ajout de nouvelles lignes de production destinées à ses trains régionaux, avec l'objectif d'en augmenter les capacités.



A Vado Ligure, près de Gênes, Alstom compte étendre ses activités avec la construction d'un nouveau bâtiment pour la maintenance de ses trains régionaux et l'augmentation des capacités productives du site.



A Nola, à côté de Naples, le groupe ambitionne également d'étendre le site, notamment avec l'installation d'un atelier de peinture pour les trains à grande vitesse.



Alstom explique qu'il compte par ailleurs rénover ses bureaux existants à Bologne et investir dans l'installation de panneaux solaires sur certains de ses sites italiens.





Valeurs associées ALSTOM 17,96 EUR Euronext Paris +3,64%