Alstom : -2,5% sous 18,4E, les 18,185E se rapprochent information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 09:29









(CercleFinance.com) - Alstom lâche -2,5% sous 18,4E et vient menacer le récent support du 23 mai et se rapproche des 19,36E (plancher du 9 avril) puis 19,2E, le 'plus bas annuel' des 18,185E du 78 avril.





Valeurs associées ALSTOM 18,5400 EUR Euronext Paris -1,93%