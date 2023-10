Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: 1er train à batteries pour la nouvelle-aquitaine information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - SNCF Voyageurs et Alstom présentent le premier des cinq trains à batteries commandés par les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Provence-Alpes-Côte d'Azur.



La première rame TER confiée par la région Nouvelle-Aquitaine est sortie de l'usine Alstom de Crespin (59) et vient d'entamer ses essais.



Le projet de train à batteries consiste à transformer des rames bi-modes électrique-thermique construites au début des années 2000 pour les rendre 100 % électriques en remplaçant les éléments thermiques par des batteries au lithium rechargeables pour disposer jusqu'à 80km d'autonomie.



L'objectif consiste donc à diminuer les émissions de polluants ainsi que de gaz à effet de serre, avec une solution permettant de traiter le parc bi-mode existant, sans investir lourdement dans des travaux d'électrification du réseau ferroviaire.



' Le nouveau train bi-mode caténaire-batteries fait partie des solutions les plus performantes en termes de décarbonation puisqu'il devrait permettre de réduire jusqu'à 85% des émissions de CO2 par rapport à un train diesel ' indique le groupe.





