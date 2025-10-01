Alphonso, société de données télévisuelles, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de données télévisuelles Alphonso a annoncé mardi qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.