Alpheys nomme son directeur du développement

Alpheys, une plateforme pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en architecture ouverte, a promu Olivier Dacquin en tant que directeur du développement. Il est placé sous la responsabilité de Sisouphan Tran, directeur général délégué d' Alpheys. Sa mission principale est d' accompagner les professionnels du patrimoine, partenaires de la plateforme, sur l'ensemble de son offre bancaire, d'assurance-vie, d'immobilier physique & collectif et produits de diversification. Il encadre également les équipes du service client et celles de la direction de l' offres & services.

Olivier Dacquin, 52 ans, a débuté sa carrière dans le domaine de l'immobilier. En 2002, il prend la direction du marketing et de la communication de Banque Patrimoine et Immobilier (ex-Banque Woolwich) puis celle du développement commercial en 2007. Il rejoint en 2013 le développement commercial du groupe La Française avant de prendre la direction commerciale de CD Partenaires - acquis par Alpheys.

La plateforme travaille avec 1.000 CGP d'exercice libéral, sociétés de gestion, family offices et institutionnels banque privée. Elle leur propose une sélection de 18 contrats d'assurance-vie français et 15 luxembourgeois, 9.000 fonds accessibles via 2 dépositaires.