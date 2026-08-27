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AlphaValue reste à l'achat sur EssilorLuxottica malgré le flou sur la gouvernance
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 16:18
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AlphaValue a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat sur EssilorLuxottica, estimant que la récente chute du titre offrait un point d'entrée intéressant en dépit des tensions au niveau de la gouvernance et des défis technologiques du moment.

Alors que le cours de Bourse du leader mondial de l'optique a cédé autour de 40% depuis le début de l'année, le bureau d'études indépendant considère que les niveaux de valorisation actuels intègrent la majeure partie de ces risques.

Sur le plan de la gouvernance, le cabinet pointe une situation critique depuis le décès du fondateur Leonardo Del Vecchio, avec une holding familiale Delfin, qui détient 32,5% du capital mais qui apparaît très fragmentée entre huit héritiers représentés à parts égales, entraînant de fortes divergences d'intérêts.

Une forte concentration des pouvoirs

Parallèlement, le pouvoir est très centralisé autour de Francesco Milleri, qui cumule les fonctions de PDG d'EssilorLuxottica et de président de Delfin, sachant que le conseil d'administration, qui compte 14 membres, n'intègre aucun représentant de la famille afin de faire contrepoids.

Du point de vue d'AlphaValue, le récent départ de Leonardo-Maria Del Vecchio de ses fonctions opérationnelles traduit une opposition croissante face à l'influence de Francesco Milleri.

Sur le plan opérationnel, le groupe fait face aux mutations du marché des lunettes connectées où une concurrence accrue - notamment de la part des acteurs chinois - risque d'éroder les marges et d'entraîner une révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour 2026 et au-delà.

Malgré ces pressions, AlphaValue estime que le cours actuel offre une certaine marge de sécurité. Les analystes font remarquer que le titre s'échange autour de 22 fois ses bénéfices attendus pour 2026, contre une moyenne historique supérieure à 40x.

Le bureau d'analyse estime que le niveau de cours actuel fait apparaître une option d'achat sur une résolution des problèmes de gouvernance, affichant un objectif de cours à 255 euros qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 60% à moyen terme.

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ESSILORLUXOTTICA
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 16:18:00.

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