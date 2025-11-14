AlphaValue reste à 'ajouter' sur Richemont après les trimestriels
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 17:30
L'analyste souligne que le groupe a enregistré au S1 2025/26 une croissance de 10% à changes constants, à 10,6 MdsEUR, portée par les activités de joaillerie et une marge opérationnelle en légère hausse à 22,2% malgré la pression des devises, du prix de l'or et des droits de douane américains.
Selon la note, la réduction des droits de douane sur les exportations horlogères vers les États-Unis, de 39% à 15%, réduit l'impact estimé sur l'exercice et soutient la visibilité commerciale.
Le bureau d'analyses met aussi en avant la solidité géographique, avec un T2 en nette progression en Amériques et en Asie-Pacifique, et indique que la révision en hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité devrait intervenir à partir du S2 compte tenu de l'attrait continu des marques de joaillerie du groupe.
Valeurs associées
|170,950 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+5,85%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 14/11/2025 à 17:30:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
