AlphaValue relève ses estimations de BPA sur Société Générale
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 16:43

AlphaValue confirme son conseil à "alléger" sur le titre Société Générale , assorti d'un objectif de cours inchangé de 74,7 euros.

Le bureau d'études a relevé ses projections de bénéfice par action (BPA) sur Société Générale pour la période 2025-2027, avec une révision à la hausse de 9,36% pour 2025 et de 7,09% pour 2026. Cette mise à jour s'appuie sur des résultats du troisième trimestre 2025 plus solides que prévu et des provisions pour pertes sur prêts beaucoup plus faibles qu'attendu.

L'augmentation du rachat d'actions contribue également à cette révision, le broker ayant ajusté ses projections de rachats de 1500 millions d'euros pour 2026.

Par ailleurs, le document souligne que la banque affiche une forte capacité de rationalisation des coûts, avec des réductions de charges de 2 à 3% attendues suite aux cessions d'actifs comme au Cameroun.

