Alphavalue relève sa recommandation sur Santander à "réduire" en raison de l'amélioration des perspectives à long terme

13 février - ** Alphavalue fait passer Banco Santander
SAN.MC de "vendre" à "réduire"; relève les prévisions à long terme ** La décision est motivée par les résultats du quatrième trimestre de Santander et l'acquisition annoncée de Webster Financial WBS.N .
** Ajoute que ses nouvelles prévisions sont encore "légèrement inférieures aux objectifs de bénéfices nets implicites du groupe pour 2027 et surtout 2028"
** Maintient le PT à 10,9 euros ($13), ce qui implique une hausse de 8% par rapport au prix actuel de l'action
** 17 analystes sur 25 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 7 comme un "maintien" et 1 comme une "forte vente" - Données LSEG
(1 $ = 0,8418 euro)
