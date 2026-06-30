 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AlphaValue positif sur le Enhertu d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo
information fournie par AOF 30/06/2026 à 10:17

(Zonebourse.com) - AstraZeneca grimpe de 1,06%, à 14 445 pence ce matin à la Bourse de Londres, soutenu par des propos positifs d'AlphaValue.

Hier, le laboratoire a annoncé, avec son partenaire Daiichi Sankyo, l'approbation de leur produit Enhertu dans l'Union européenne en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de tumeurs solides HER-2 positives non résécables ou métastatiques, ayant déjà reçu un traitement et ne disposant d'aucune option thérapeutique satisfaisante.

Pour AlphaValue, alors qu'Enhertu est déjà en bonne voie pour atteindre un pic de ventes de 10 milliards de dollars et gagne des parts de marché face à des concurrents comme le Kadcyla de Roche, cette nouvelle homologation pourrait ajouter 2 à 3 milliards de dollars supplémentaires de ventes à son actif lors de son pic commercial.

Les analystes notent également que le produit des deux laboratoires devient le premier conjugué anticorps-médicament (un traitement qui cible uniquement les cellules novices en épargnant les saines) à obtenir une approbation pan-tumorale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
14 396,000 GBX LSE +0,69%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 10:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,9 -0,19%
ABIVAX
111,5 +33,85%
CAC 40
8 386,4 +0,23%
Pétrole Brent
72,69 +0,19%
TELEPERFORMANCE
45 -13,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank