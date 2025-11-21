AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Vivendi
21/11/2025
Le broker rapporte que la probabilité d'une prise de contrôle par Bolloré est désormais 'nulle', ce qui supprime toute perspective de réduction rapide de la décote et justifie l'ajout d'une décote supplémentaire de 30% sur les méthodes de valorisation .
Le bureau d'études met également en avant un 'ajustement négatif de 2 milliards d'euros' appliqué tant à la NAV qu'au DCF, afin de refléter des préoccupations de gouvernance persistantes.
Ces éléments conduisent AlphaValue à considérer que les niveaux actuels ne permettent plus d'offrir une marge de sécurité suffisante, ce qui motive la dégradation du conseil.
Valeurs associées
|2,5080 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
