Alphajet Fair Investors nomme une directrice du développement

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Alphajet Fair Investors a annoncé, ce jeudi, l'arrivée de Nathalie Renson au poste de directrice du développement.

Nathalie Renson coordonnera le développement et la commercialisation de l’ensemble de l’offre du gestionnaire, lancé en 2021 par des anciens de Mandarine Gestion, en France et à l’étranger. Elle sera également responsable de la stratégie marketing, de la communication et des relations avec les investisseurs.

Nathalie Renson travaillait précédemment comme responsable des ventes chez Finalpha. Par le passé, elle a également été directrice générale et directrice de la gestion de Primonial AM de 2013 à 2015, où elle a exercé le métier de multigérante. Elle a été auparavant analyste financier sell-side puis buy-side sur les actions et le crédit pendant plus de 15 ans.