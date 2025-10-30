 Aller au contenu principal
Alphabet voit son BPA trimestriel grimper de plus d'un tiers
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 10:22

Alphabet a dévoilé mercredi soir un bénéfice net de près de 35 milliards de dollars pour le 3e trimestre 2025, soit un BPA en progression de 35% à 2,87 dollars, un niveau dépassant largement les attentes des analystes.

Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu sa marge opérationnelle se tasser de 1 point à 31%, mais pour des revenus en croissance de 16% à 102,3 milliards (+15% à changes constants).

'Google Cloud a accéléré, terminant le trimestre avec 155 MdsUSD en carnet de commandes', souligne son CEO Sundar Pichai, qui revendique aussi 'plus de 300 millions d'abonnements payants tirés par Google One et YouTube Premium'.

Avec la croissance observée à travers ses activités et la demande de ses clients pour le cloud, Alphabet anticipe maintenant des dépenses d'investissement comprises entre 91 et 93 MdsUSD pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Valeurs associées

ALPHABET-A
274,5700 USD NASDAQ +2,65%
