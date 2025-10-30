Alphabet voit son BPA trimestriel grimper de plus d'un tiers
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 10:22
Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu sa marge opérationnelle se tasser de 1 point à 31%, mais pour des revenus en croissance de 16% à 102,3 milliards (+15% à changes constants).
'Google Cloud a accéléré, terminant le trimestre avec 155 MdsUSD en carnet de commandes', souligne son CEO Sundar Pichai, qui revendique aussi 'plus de 300 millions d'abonnements payants tirés par Google One et YouTube Premium'.
Avec la croissance observée à travers ses activités et la demande de ses clients pour le cloud, Alphabet anticipe maintenant des dépenses d'investissement comprises entre 91 et 93 MdsUSD pour l'ensemble de l'exercice en cours.
Valeurs associées
|274,5700 USD
|NASDAQ
|+2,65%
A lire aussi
-
Au détour d'une pierre tombale apparaît la bicoque en bois de Laileah Cuetara. Comme beaucoup de Manillais démunis, sa famille n'a d'autre choix que de vivre chez les morts. Quelque 6.000 personnes peuplent les 54 hectares du cimetière Nord de la capitale philippine, ... Lire la suite
-
La croissance économique française a surpris en accélérant à 0,5% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, meilleure qu'anticipé grâce à des exportations dynamiques, malgré l'incertitude politique en France et les tensions commerciales avec ... Lire la suite
-
Les achats d'or n'ont jamais été aussi élevés qu'au troisième trimestre, stimulés par les incertitudes géopolitiques et économiques mondiales, ainsi que la peur des investisseurs de rater l'essor des cours historiques du métal jaune. La demande trimestrielle d'or ... Lire la suite
-
Les présidents américain et chinois se sont rencontrés jeudi. Cela n’était pas arrivé depuis six ans. Objectif : tenter de réduire les tensions commerciales entre les deux puissances. Et justement, d'un point de vue économique, qui a l'avantage entre Washington ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer