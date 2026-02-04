 Aller au contenu principal
Alphabet sur le point de dépasser les attentes des analystes grâce à une forte croissance des revenus publicitaires
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 18:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O sont en baisse de 0,72% à 336,39 dollars après la clôture des marchés mercredi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que GOOGL fasse état d'une hausse d'environ 16% de son chiffre d'affaires, à 94,52 milliards de dollars, grâce à une forte croissance des revenus publicitaires. Le BPA ajusté devrait augmenter de 22 % à 2,63 $ contre 2,15 $

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de GOOGL ont répondu aux attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** En novembre, Berkshire Hathaway BRKa.N a dévoilé une participation de 5 milliards de dollars dans GOOGL, propulsant ses actions à un niveau record, apportant un rare soutien aux initiatives de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle ** Parmi les 61 analystes couvrant GOOGL, la note moyenne est "BUY" et la prévision médiane est de 345,16 $ ** GOOGL est en hausse de 7,6 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,8 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC

