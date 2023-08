Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: série d'accords pour le Google Cloud Next '23 information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 17:25









(CercleFinance.com) - Google, la principale filiale d'Alphabet, a annoncé mardi à l'occasion de la conférence Google Cloud Next '23 une série de contrats, notamment dans l'intelligence artificielle avec le groupe automobile GM.



General Motors et Google Cloud ont dévoilé aujourd'hui de nouveaux détails sur la façon dont ils ont collaboré afin d'introduire la technologie d'IA conversationnelle de Google dans des millions de véhicules GM.



Depuis son lancement en 2022, l'assistant virtuel interactif OnStar de GM est alimenté par des algorithmes avancés qui utilisent les technologies d'IA conversationnelle de Google Cloud, pour des requêtes comme l'aide à la navigation.



Le géant de l'Internet a officialisé d'autres accords dans le domaine de l'intelligence artificielle avec le groupe de cosmétiques Estée Lauder, le fabricant d'électroménager GE, le réseau de télévision Fox Sports ou le spécialistes des parc à thème Six Flags.



Google Cloud a également annoncé qu'il allait approfondir son partenariat stratégique de long terme avec l'éditeur de logiciels d'entreprise allemand SAP pour désormais inclure des thématiques comme l'analyse de données et l'IA générative.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +3.86%