Alphabet : Samsung maintient Google comme moteur de recherche par défaut sur ses téléphones

(AOF) - Alphabet, maison-mère de Google, avance de 1% en pré-Bourse. D'après le Wall Street Journal, Samsung Electronics ne compte pas remplacer comme moteur de recherche par défaut sur ses téléphones Google par le concurrent Bing, développé par Microsoft. Cette perspective avait pesé sur le titre Alphabet le mois dernier.

Fin avril, la firme avait publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, ressortant à 69,79 milliards de dollars, contre un consensus de 68,95 milliards de dollars. Le bénéfice net se situait à 15,05 milliards de dollars, soit 1,17 dollar par action, contre 16,44 milliards de dollars et 1,08 dollar par titre un an plus tôt.

Les ventes publicitaires s’élevaient à 54,55 milliards d'euros, contre 54,56 milliards, en baisse de 1% sur un an.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.