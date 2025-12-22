 Aller au contenu principal
Alphabet s'offre Intersect pour 4,75 milliards de dollars
information fournie par AOF 22/12/2025 à 17:20

(AOF) - Alphabet a annoncé la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir Intersect, un fournisseur de solutions d’infrastructure d’énergie et de centre de données. Pour se l’offrir, la maison-mère de Google va dépenser 4,75 milliards de dollars en numéraire, auxquels s’ajouteront la reprise de la dette. Cette acquisition permettra d'augmenter plus rapidement les capacités des centres de données et de production d'énergie, tout en accélérant le développement et l'innovation énergétique.

Les opérations d'Intersect resteront distinctes d'Alphabet et de Google sous la marque Intersect et seront dirigées par Sheldon Kimber. La société collaborera étroitement avec l'équipe d'infrastructure technique de Google sur les projets conjoints actuels et futurs. Cela inclut le premier site combinant centre de données et production d'énergie, actuellement en construction dans le comté de Haskell, au Texas.

