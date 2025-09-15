 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet rejoint le club fermé des capitalisations supérieures à 3 000 milliards de dollars
information fournie par AOF 15/09/2025 à 16:43

(AOF) - Alphabet gagne 3,79% à 250,50 dollars et dépasse pour la première fois les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Il retrouve dans ce club exclusif, Nvidia - seul dans le club des plus de 4 000 milliards de dollars en Bourse - Microsoft et Apple. Amazon pèse pour sa part un peu moins de 2500 milliards de dollars. Au début du mois, la maison-mère de Google a bénéficié d'une décision de justice très importante en sa faveur. Un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android.

Pour Bank of America, la disparition de cette menace de démantèlement partiel signifie des multiples de valorisation plus élevés.

