Alphabet progresse grâce à un troisième trimestre solide et à des prévisions de dépenses optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, augmentent de 4,8 % après la clôture des marchés

** La société a déclaré un chiffre d'affaires de 102,35 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 99,89 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** GOOGL a augmenté ses dépenses d'investissement prévues pour l'année entre 91 et 93 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires de Google Cloud a augmenté de 34 % pour atteindre 15,16 milliards de dollars, dépassant les estimations de 14,72 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires publicitaire de la société a augmenté de 12,6 % pour atteindre 74,18 milliards de dollars, dépassant largement les estimations de 71,79 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de plus de 45 % depuis le début de l'année