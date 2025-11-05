 Aller au contenu principal
Alphabet progresse après un rapport indiquant que l'opération Wiz, d'un montant de 32 milliards de dollars, a passé l'examen antitrust du ministère de la Justice
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 18:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O augmentent de 2,5 % à 284,75 $

** Le directeur général de Wiz, Assaf Rappaport, a déclaré que l'acquisition de sa société de cybersécurité par le propriétaire de Google, pour un montant de 32 milliards de dollars, a passé l'examen antitrust du ministère américain de la Justice. ** M. Rappaport s'est exprimé lors d'un événement organisé par le Wall Street Journal mardi

** GOOGL se négocie près de son record de 291,59 dollars, atteint la semaine dernière

** L'accord serait la plus grande acquisition d'Alphabet, intégrant Wiz dans l'unité cloud de Google et améliorant ses solutions de cybersécurité

** GOOGL est en hausse de 49,7 % depuis le début de l'année, contre 21,9 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC

Fusions / Acquisitions

Fusions / Acquisitions

