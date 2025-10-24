 Aller au contenu principal
Alphabet progresse après que Google a conclu un accord plurimilliardaire avec Anthropic pour des puces d'IA
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 1,23% à 256,19 dollars après que la startup d'intelligence artificielle Anthropic a accepté d'utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google dans le cadre d'un accord d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars **Google livrera jusqu'à 1 million d'unités de traitement tensoriel (TPUs) conçues sur mesure à Anthropic à partir de 2026, ajoutant plus d'un gigawatt de puissance de traitement

** L'accord pluriannuel renforce les références de Google en matière de cloud et positionne ses TPU comme concurrentes des puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O>

** L'accord souligne l'escalade des coûts de formation des modèles de langage avancés

** Les actions d'Alphabet ont augmenté de 33,69% depuis le début de l'année, surpassant le gain de 19,47% du Nasdaq 100

