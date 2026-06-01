Alphabet prévoit de lever 80 milliards de dollars pour financer ses projets d'IA, tandis que Berkshire investira 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la levée de fonds au paragraphe 4)

Alphabet GOOGL.O cherche à lever 80 milliards de dollars par le biais d'émissions d'actions, notamment via un accord d'investissement avec Berkshire Hathaway, a déclaré lundi la société mère de Google, dans le cadre de sa campagne agressive visant à financer une expansion coûteuse de son infrastructure d'IA.

Cet accord fait également entrer la société holding diversifiée de Warren Buffett, BRKa.N , en tant que nouvel investisseur majeur, apportant ainsi un soutien de premier plan à la stratégie à long terme d'Alphabet en matière d'IA et de cloud.

Alphabetvendrait pour 10 milliards de dollars d'actions à Berkshire dans le cadre d'un placement privé, comprenant 5 milliards de dollars d'actions ordinaires de classe A à 351,81 dollars par action et 5 milliards de dollars d'actions de capital de classe C à 348,20 dollars par action, deux prix inférieurs aux cours de clôture de lundi. Les actions de classe A ont clôturé à 376,37 dollars et celles de classe C à 372,58 dollars.

La société a déclaré qu'elle visait à lever 30 milliards de dollars par le biais d'offres publiques simultanées soutenues par des banques d'investissement, réparties à parts égales entre des actions de dépôt liées à des actions privilégiées convertibles obligatoires et des actions de classe A et C.

En outre, Alphabet a déclaré qu'elle prévoyait de lancer un programme d'offre au marché de 40 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui lui donnerait la flexibilité de vendre progressivement des actions de classe A et de classe C au fil du temps.

“La société connaît une forte demande pour ses solutions et services d'IA de la part des entreprises et des consommateurs, à des niveaux qui dépassent l'offre disponible de la société”, a déclaré Alphabet.

En avril, Alphabet a relevé ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement de 5 milliards de dollars, les portant à un montant compris entre 180 et 190 milliards de dollars, et a indiqué qu'elle prévoyait une nouvelle augmentation significative en 2027.

L'action de la société a reculé de 2% après la clôture.