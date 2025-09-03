Alphabet pourra conserver Chrome et Android

(AOF) - Alphabet est attendu en forte hausse à Wall Street après qu’un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android dans le cadre de son procès antitrust. Le gouvernement américain avait proposé officiellement en novembre 2024 un démantèlement partiel de Google, en demandant à un juge fédéral de lui imposer la vente du navigateur web Chrome. Le juge a également autorisé hier l'entreprise à continuer d'effectuer des paiements à des partenaires, dont Apple , pour la distribution de ses produits.

JPMorgan souligne que cette décision a été beaucoup plus favorable à Google que prévu, d'autant plus que le juge a tenu compte de l'évolution rapide et de la concurrence croissante dans le domaine de la recherche, stimulées par l'IA générique.