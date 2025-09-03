 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet pourra conserver Chrome et Android
information fournie par AOF 03/09/2025 à 14:40

(AOF) - Alphabet est attendu en forte hausse à Wall Street après qu’un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android dans le cadre de son procès antitrust. Le gouvernement américain avait proposé officiellement en novembre 2024 un démantèlement partiel de Google, en demandant à un juge fédéral de lui imposer la vente du navigateur web Chrome. Le juge a également autorisé hier l'entreprise à continuer d'effectuer des paiements à des partenaires, dont Apple , pour la distribution de ses produits.

JPMorgan souligne que cette décision a été beaucoup plus favorable à Google que prévu, d'autant plus que le juge a tenu compte de l'évolution rapide et de la concurrence croissante dans le domaine de la recherche, stimulées par l'IA générique.

Valeurs associées

ALPHABET-A
211,3500 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
229,7200 USD NASDAQ 0,00%
