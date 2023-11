Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: Pershing Square a renforcé sa position information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Pershing Square, le fonds activiste appartenant au milliardaire américain Bill Ackman, a accru sa participation au sein du capital d'Alphabet, son principal investissement en actions, tout en s'allégeant à celui de Lowe's, selon un avis financier publié mercredi.



Dans un document boursier détaillant ses investissements à date, Pershing Square indique posséder environ 569,9 millions d'actions Alphabet de type A et plus de 1,2 milliard de titres de type C.



A titre de comparaison, dans son dernier formulaire dit '13F', publié au mois d'août, le fonds d'investissement avait déclaré détenir 261,5 millions d'actions de type A et 1,1 milliard de titres C.



Ce renforcement intervient alors qu'Alphabet, la maison-mère de Google, a vu son cours de Bourse progresser de 3% sur les trois mois écoulés, portés notamment par de bons résultats trimestriels.



Le titre gagnait encore 0,6% mercredi matin dans les échanges d'après-Bourse.



L'accroissement des parts de Pershing dans Alphabet semble avoir été financé via la cession d'actions Lowe's, Hilton et Chipotle, trois société dans lesquelles les participations du fonds d'investissement ont été réduites ces trois derniers mois.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ 0.00%