Alphabet: léger rebond à l'issue d'une semaine difficile information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 16:27









(CercleFinance.com) - Alphabet tente de confirmer son rebond vendredi à la Bourse de New York après sa sévère correction de mercredi, due aux inquiétudes suscitées par l'avenir de son moteur de recherche Google.



Une demi-heure après l'ouverture, le titre du géant technologique américain progresse de 0,1%, après avoir signé des gains de 1,9% la veille, des scores encore insuffisants pour combler la lourde chute essuyée mercredi (-7,2%).



Il s'agit, selon les analystes, de sa plus forte baisse journalière enregistrée depuis octobre 2023.



Les déclarations d'Apple, selon lesquels son moteur de recherche allait devoir être enrichi de fonctionnalités liées à l'IA faute de quoi celui-ci deviendrait bientôt obsolète, ont alimenté les craintes autour de Google.



'La nouvelle vient nous rappeler que si les Sept Magnifiques ont grandement bénéficié de l'optimisme entourant l'IA, leurs modèles économiques sont également confrontés aux risques ayant trait à cette disruption', soulignent ainsi les analystes de Deutsche Bank.



Plus inquiétant selon les spécialistes, les projets d'Apple dans la recherche en ligne alimentée par l'IA pourraient remettre en question l'accord de plusieurs milliards de dollars conclu avec Alphabet en vue de faire de Google le moteur de recherche par défaut sur ses appareils.



Chez Jefferies, s'il on reconnaît que des alternatives à Google commencent à émerger, on fait aussi remarquer qu'Alphabet ne se montre pas inactif dans le domaine de l'IA, comme en témoignent le nombre de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs mensuels utilisant ses outils d'IA et les récentes innovations apportées par Gemini AI.



Le broker rappelle également que le navigateur Google Chrome affiche encore une part de marché de 66% au niveau mondial.



Hier, UBS relevait de 173 à 186 dollars son objectif de cours sur le titre, saluant la résistance de ses activités de moteur de recherche du géant technologique tout en anticipant une amélioration de ses marges.



'Certains considèrent que Google est le nouveau Pages Jaunes', commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Ils vont un peu vite en besogne', estime l'analyste.



'En se basant sur les chiffres du dernier trimestre, le search reste en croissance. Il n'y a aucun déclin sur ce segment', souligne-t-il.



Avec une capitalisation boursière de l'ordre de 1800 milliards de dollars, Alphabet est déjà 'pricé' comme si le 'search' valait zéro, fait valoir Christopher Dembik.



'Bref, l'entreprise, avec ou sans les revenus liés au search, est nettement décotée', conclut le professionnel, selon lequel une valorisation proche de 2500 milliards de dollars constituerait un objectif plus cohérent.





Valeurs associées ALPHABET-A 152,6600 USD NASDAQ -1,05%