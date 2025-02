Alphabet : le cloud déçoit et les investissements seront bien plus élevés qu'anticipé

(AOF) - Alphabet , société-mère de Google, est attendu dans le rouge en raison de revenus dans le cloud décevants et d’investissements plus importants que prévu en 2025. Au quatrième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 28,3% à 26,536 milliards de dollars, soit 2,15 dollars par action. Le consensus s'élevait à 2,13 dollars. Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part progressé de 12% à 96,5 milliards de dollars. Il a aussi augmenté de 12% à taux de change constants.

Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 10,6% à 76,46 milliards de dollars.

Hors coûts d'acquisition du trafic, les revenus d'Alphabet sont ressortis à 81,62 milliards de dollars, ressortant sous les projections des analystes interrogés par Bloomberg de 82,8 milliards de dollars.

L'activité Cloud a vu ses revenus augmenter de 30% à 11,96 milliards de dollars, ressortant sous les attentes de Wall Street : 12,16 milliards de dollars. Elle a enregistré un bénéfice opérationnel de 2,09 milliards de dollars ce trimestre contre un profit de 864 millions de dollars, un an auparavant.

YouTube a enregistré un chiffre d'affaires en augmentation d'un peu plus de 13,8% à 10,47 milliards de dollars.

Les dépenses d'investissement d'Alphabet devraient atteindre environ 75 milliards de dollars cet année, a indiqué le directeur général, Sundar Pichai. Ce montant est bien supérieur aux attentes de Wall Street : 57,9 milliards de dollars. La firme technologique va consacrer davantage de moyens à l'IA alors que la concurrence s'intensifie.

AOF - EN SAVOIR PLUS