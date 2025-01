Alphabet : lancement d'une enquête par la CMA britannique

(AOF) - L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé le lancement d’une enquête qui évaluera la position de Google dans le domaine des services de recherche et de publicité liée aux recherches, ainsi que son impact sur les consommateurs et les entreprises, y compris les annonceurs, les éditeurs de presse et les moteurs de recherche concurrents.

La CMA évaluera comment la concurrence fonctionne et si Google utilise sa position pour empêcher l'innovation par d'autres. "Il s'agit notamment de déterminer si les barrières à l'entrée empêchent d'autres concurrents de pénétrer sur le marché, et en particulier si Google est en mesure d'orienter le développement de nouveaux services et interfaces d'intelligence artificielle, y compris les "moteurs de réponse", de manière à limiter la pression concurrentielle qu'ils exercent sur Google Search", précise l'autorité britannique.

Il s'agira également de vérifier si Google utilise sa position sur le marché pour privilégier ses propres services, par exemple des services de recherche spécialisés dans les achats et les voyages. Enfin, le CMA enquêtera sur la collecte et l'utilisation de grandes quantités de données sur les consommateurs.

