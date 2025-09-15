Alphabet, la société mère de Google, monte en puissance et atteint une capitalisation boursière de 3 billions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la société mère de Google, Alphabet GOOGL.O , augmentent de 3,5 % pour atteindre 248,89 $ ** Alphabet a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 billions de dollars ** - un record absolu dans les deux cas

** Alphabet rejoint Apple et Microsoft dans le club des 3 billions de dollars, tandis que Nvidia, leader de l'IA, a dépassé les 4 billions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 27,2 % depuis le début de l'année