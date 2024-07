Alphabet : inquiétudes sur la marge au troisième trimestre

(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, a présenté hier des profits plus solides qu’anticipé, mais ses prévisions de marge inquiètent. Au deuxième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net de 23,62 milliards de dollars, soit 1,89 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 18,37 milliards de dollars, soit 1,44 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s’élevait à 1,84 dollar.

Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part progressé de 14% à 84,74 milliards de dollars. Il a augmenté de 15% à taux de change constants. Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté d'un peu plus de 11% à 64,62 milliards de dollars.

Hors coûts d'acquisition du trafic, les revenus d'Alphabet sont ressortis à 71,36 milliards de dollars, dépassant les projections des analystes de 70,75 milliards de dollars.

YouTube a enregistré un chiffre d'affaires en augmentation de 13% à 8,66 milliards de dollars alors que le marché visait 8,94 milliards de dollars.

L'activité Cloud a vu ses revenus augmenter de 28,8% à 10,35 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street : 10,21 milliards de dollars. Elle a enregistré un bénéfice opérationnel de 1,17 milliard de dollars ce trimestre contre un profit de 395 millions de dollars, un an auparavant.

Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, Ruth Porat, a prévenu que les marges d'exploitation du troisième trimestre seront pénalisées par l'augmentation des amortissements et des dépenses associées aux niveaux plus élevés des investissements dans l'infrastructure technique. Elles refléteront également l'augmentation des dépenses liées au lancement du Pixel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.