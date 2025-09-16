 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet : Google va investir 6,80 milliards de dollars au Royaume-Uni
information fournie par AOF 16/09/2025 à 14:00

(AOF) - Google a annoncé mardi qu'il allait investir 6,80 milliards de dollars au Royaume-Uni, une annonce qui intervient dans le contexte de la visite d'Etat du président américain Donald Trump dans le pays, qui devrait donner lieu à une multitude d'accords commerciaux et de partenariats. La maison mère de Google a par ailleurs dépassé hier pour la première fois lundi la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le géant technologique américain a également révélé l'ouverture d'un nouveau centre de données à proximité de Londres, destiné à répondre à la demande croissante pour ses services alimentés par l'intelligence artificielle, tels que Google Cloud, Search, Maps et Workspace.

" Cet investissement est un signal fort de confiance dans l'économie britannique et dans la solidité de notre partenariat avec les États-Unis ", a déclaré la ministre des Finances Rachel Reeves dans le communiqué de l'entreprise.

Valeurs associées

ALPHABET-A
251,6100 USD NASDAQ +4,49%
