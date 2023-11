Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: Google et CGI élargissent leur partenariat information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le canadien CGI a annoncé mardi qu'il allait élargir son partenariat avec Google (Alphabet) afin de favoriser une utilisation 'responsable' des technologies issues de l'intelligence artificielle (IA).



Dans le cadre de l'accord, CGI s'appuiera sur la plateforme 'cloud' de Google en vue d'améliorer les capacités de sa solution 'CGI PulseAI', un outil de prise de décisions qui utilise l'IA et les modèles d'apprentissage machine pour automatiser les processus.



A titre d'exemple, CGI prévoit d'utiliser le modèle 'MedPaLM2' de Google avec l'objectif affiché de transformer le processus de traitement et de validation des réclamations médicales et de détection de la fraude chez les fournisseurs de soins de santé.





