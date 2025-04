Alphabet (Google) dépasse très largement les attentes au 1T, porté par le "cloud"

information fournie par AFP • 24.04.2025 • 22:45 •

La Bourse de New York a terminé en hausse pour la troisième séance d'affilée jeudi, portée par les capitalisations géantes du secteur technologique et par la détente des taux obligataires. Le Dow Jones a gagné 1,23%, l'indice Nasdaq a progressé de 2,74% et l'indice ... Lire la suite