Alphabet: forte croissance au 2e trimestre, portée par l'IA 24/07/2025









(Zonebourse.com) - Alphabet annonce que son bénéfice net a progressé de 19 % à 28,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, soit un BPA en hausse de 22 % à 2,31 dollars. La marge opérationnelle ressort à 32,4 %, en amélioration par rapport à l'an dernier malgré une charge liée à un accord de règlement.



Le chiffre d'affaires a atteint 96,4 milliards de dollars, en hausse de 14 %, bénéficiant d'une dynamique soutenue sur l'ensemble des activités. Les revenus de Google Services ont crû de 12 % à 82,5 milliards, tandis que ceux de Google Cloud ont bondi de 32 % à 13,6 milliards.



'Nous sommes à l'avant-garde de l'IA, qui stimule la croissance dans toutes nos activités', déclare Sundar Pichai, CEO, précisant qu'Alphabet prévoit désormais 85 milliards de dollars de dépenses en capital en 2025 pour répondre à la demande croissante du Cloud.





