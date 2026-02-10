Alphabet fait appel au marché obligataire pour lever environ 20 milliards de dollars

Alphabet GOOGL.O a déposé une demande d'émission d'obligations pour lever environ 20 milliards de dollars, a indiqué la société dans un document déposé mardi.